Белорусские пограничники обнаружили у границы с Литвой умирающего мигранта

Белорусские пограничники ночью нашли на границе с Литвой мигранта в очень тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи мужчина скончался. Об этом заявил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский, передает РИА «Новости».

в настоящее время проводится разбирательство, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

При этом близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что главе государству было доложено «о шокирующем убийстве иракца, который возвращался из Литвы».

По данным платформы, реакция последовала незамедлительно. Следственному комитету и прокуратуре республики было поручено в срочном порядке расследовать обстоятельства произошедшего, опросить местных жителей, найти родственников погибшего и помочь им забрать тело.

Отмечается, что расследование и ситуация в целом находятся на контроле Лукашенко.

Ранее Литва заявила об увеличении потока нелегалов из Белоруссии в десятки раз. Литовские власти выразили мнение, что Минск таким образом добивается смены санкционной политики в отношении Белоруссии. В то же время белорусские власти подчеркнули, что ничего нового в потоке нелегалов нет и бороться с ним надо совместными усилиями.