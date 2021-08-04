В Москве началось прощание с президентом журфака МГУ Засурским

Прощание с президентом факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясеном Засурским проходит в Домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ. Об этом сообщает РИА «Новости».

На панихиде присутствуют только члены семьи президента журфака и узкий круг близких людей. Родственники планируют похоронить Засурского на Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось, что Засурский скончался 1 августа на 92-м году жизни в Москве.

Засурский начал работать на факультете журналистики МГУ в 1953 году, в 1955 году создал и возглавил кафедру истории зарубежной печати и литературы. 25 ноября 1964 года он был избран деканом журфака МГУ. Возглавлял факультет в течение 43 лет — до 2007 года, а затем стал занимать почетную должность президента факультета. Засурский — автор и соавтор более 300 статей и научных работ, книг, монографий, учебных пособий.

Как отметили в университете, он был последним преподавателем, работавшим на журфаке с момента его основания в 1952 году.