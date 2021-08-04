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США вернули Ираку украденные артефакты

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U.S. Immigration and Customs Enforcement

Американские Музей Библии и Корнеллский университет вернули Ираку 17 тыс. артефактов, связанных с историей страны. Об этом сообщает The New York Times.

Коллекция, состоящая в основном из глиняных табличек и печатей, вернулась в Ирак на прошлой неделе на самолете премьер-министра страны после его официального визита в США.

«Речь идет не только о том, чтобы тысячи табличек снова возвращались в Ирак — это о иракском народе <...> Он восстанавливает не только скрижали, но и уверенность иракского народа, укрепляя и поддерживая иракскую идентичность в эти трудные времена», — сказал министр культуры, туризма и древностей Ирака Хасан Надхем.

Музей приобрел артефакты у сомнительного продавца, который не предоставил документы об их происхождении. Университет получил таблички в дар от частного коллекционера. Изучив предметы ученые предположили, что они были похищены на юге Ирака на развалинах ранее неизвестного сумарийского города Гарсана.

Ирак подвергался мародерству более 30 лет. В 1991 голу после американской военной операции «Буря в пустыне» иракские власти потеряли контроль над некоторыми южными районами страны. На этой территории и происходили массовые грабежи исторических памятников.

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