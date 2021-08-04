Ученые выяснили, что полностью вакцинирование люди заражаются в три раза реже

Совместное исследование Имперского колледжа Лондона с компанией Ipsos MORI показало, что люди, привившиеся двумя компонентами вакцины от коронавируса, заболевают в три раза реже. Об этом сообщается на сайте колледжа.

Данные исследование основаны на тестах мазков ПЦР, которые взяли у 100 тыс. человек в Великобритании с 24 июня по 12 июля.

Анализы тесто показали, что «полностью вакцинированные люди с меньшей вероятностью, чем невакцинированные, передают вирус другим, из-за того, что в среднем они имеют меньшую вирусную нагрузку и, следовательно, вероятно, выделяют меньше вируса».

«Эти результаты подтверждают наши предыдущие данные, показывающие, что обе дозы вакцины обеспечивают хорошую защиту от заражения. Однако мы также можем увидеть, что риск заражения все еще существует, поскольку ни одна вакцина не эффективна на 100%, и мы знаем, что некоторые люди, получившие оба компонента вакцины, все еще могут заболеть коронавирусом», — рассказал директор исследовательской программы REACT, профессор Пол Эллиот.

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