Власти опровергли информацию о возгорании кабеля на Замоскворецкой линии метро

Департамент транспорта столицы не подтвердил данные, что вечером 3 августа загорелся кабель на «зеленой» линии метро. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«В сети появилась недостоверная информация о том, что на Замоскворецкой линии загорелся кабель. Эта новость не соответствует действительности», — уточнили в пресс-службе департамента.

При этом в тоннеле одного из перегонов Московского метрополитена произошло тление провода светильника, уточнили в Дептрансе. Машинист поезда оперативно устранил тление.

«Ничего не угрожало безопасности пассажиров и движению поездов», — подчеркнули в столичном ведомстве.

В комплексе обратили внимание, что внимательно следят за всем происходящем и строго контролируют работу всего Московского транспорта.

Ранее на зеленой линии метро Москвы произошел сбой из-за пассажира на путях.