Доктор Комаровский назвал унижением тотальную украинизацию

Известный доктор и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что наличие на Украине должности уполномоченного по защите украинского языка унижает страну. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Украина 24».

«Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы же молчим. Мы же все понимаем, что это не то, что бандитизм в 21-м веке», — сказал он.

По его словам, со стороны государства это очень низко. Кроме того, это унижает государство в век толерантности, добавил доктор.

«Наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают… проценты слов, сказанных в эфире…» — отметил Комаровский.

Ранее Конституционный суд (КС) Украины признал соответствующим конституции страны закон о государственном украинском языке.

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла закон об украинском языке. Согласно закону, все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском языке.

Следить за выполнением закона должен уполномоченный по защите государственного языка, так называемый языковой омбудсмен, который назначается правительством. В настоящий момент эту должность занимает Тарас Креминь.