На Дмитровском шоссе водитель BMW сбил двух детей

Водитель, находившийся за рулем BMW, сбил двух детей, перебегавших дорогу. Авария произошла на Дмитровском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Дмитровском шоссе в районе д. 163А автомобиль сбил двух пешеходов — детей. Предварительно есть пострадавшие. Движение не затруднено», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сразу после столкновения иномарки и пешеходов на помощь пострадавшим бросились очевидцы, а также сам водитель BMW. Сейчас информации о состоянии детей, сбитых машиной, нет.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия на севере Москвы. На место аварии прибыли экстренные службы, начата проверка.

Ранее в Москве задержали водителя, сбившего двух пешеходов.

Также на юго-востоке Москвы машина сбила 15-летнюю девочку на пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Нижние поля.