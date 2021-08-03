Пропавшего в Киеве главу «Белорусского дома в Украине» нашли повешенным в парке

Пропавший в Киеве глава «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов найден повешенным в одном из парков.

2 августа стало известно об исчезновении Шишова в украинской столице.

«Гражданина Белоруссии Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания», — сообщает столичное управление Национальной полиции Украины на странице в Facebook.

С места происшествия были изъяты мобильный телефон и личные вещи мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

«Белорусский дом в Украине» — некоммерческая общественная организация, созданная для помощи белорусам.

В Telegram-канале организации ранее сообщалось, что Шишов 2 августа вышел на пробежку в 9.00, в 10.00 он должен был вернуться домой. Связаться с ним было невозможно, как так телефон отключен от отслеживания местоположения.