В Госдуме предложили отменить родительскую плату за детсады

Депутат Государственной думы Василий Власов предложил отменить ежемесячную родительскую плату за услуги муниципальных детских садов. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария, направленное на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

В обращении говорится, что Конституция России гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования, однако при этом федеральное законодательство допускает закрепление в детских садах платы за уход за детьми, например за организацию их питания.

Власов обратил внимание на то, что в отличие от детсадов, с сентября 2020 года в среднеобразовательных учреждениях страны школьники начальных классов получают бесплатное горячее питание.

«В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу Вас оценить целесообразность отмены родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми, в том числе за организацию питания в дошкольных образовательных учреждениях», — написано в письме депутата.

В июле прошлого года правительству уже предлагали освободить малоимущие семьи от платы за детские сады. С соответствующей инициативой выступала председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец. Ее обращение также было направлено в Госдуму.