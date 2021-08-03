Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Грузинский толкатель ядра Абрамян отстранен от Олимпиады за допинг 09:51
Пропавшего в Киеве главу «Белорусского дома в Украине» нашли... 09:46
Сборная России потеряла одну позицию в медальном зачете Олимпиады 09:43
ЕСПЧ открыл производство по жалобе Медведчука на власти Украины 09:39
Первая в истории Игр транс-женщина выступила с заявлением 09:37
Мошенники начали шантажировать «троллящих» их россиян 09:27
Посол Антонов назвал насмешкой подход Госдепа США к выдаче виз дипломатам... 09:26
В Волжском семью с ребенком-аутистом не пустили в аквапарк 09:12
Муж легкоатлетки Тимановской рассказал об отношении к белорусской оппозиции 09:10
МВФ выделил рекордную сумму на восстановление мировой экономики 09:02

В Госдуме предложили отменить родительскую плату за детсады

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Депутат Государственной думы Василий Власов предложил отменить ежемесячную родительскую плату за услуги муниципальных детских садов. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария, направленное на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

В обращении говорится, что Конституция России гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования, однако при этом федеральное законодательство допускает закрепление в детских садах платы за уход за детьми, например за организацию их питания.

Власов обратил внимание на то, что в отличие от детсадов, с сентября 2020 года в среднеобразовательных учреждениях страны школьники начальных классов получают бесплатное горячее питание.

«В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу Вас оценить целесообразность отмены родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми, в том числе за организацию питания в дошкольных образовательных учреждениях», — написано в письме депутата.

В июле прошлого года правительству уже предлагали освободить малоимущие семьи от платы за детские сады. С соответствующей инициативой выступала председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец. Ее обращение также было направлено в Госдуму.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Американский минфин объявил о чрезвычайных мерах из-за достижения потолка госдолга
«Трюк» с номерами: как автомобилисты массово уклоняются от штрафов
В России распространяется новый способ обмана камер ГИБДД
Волейболисты идут в полуфинал: главные события 11-го дня Игр. LIVE
Сборная России по волейболу в трех сетах одолела команду Канады в 1/4 финала
Посол Антонов назвал насмешкой подход Госдепа США к выдаче виз дипломатам из России
ЕСПЧ открыл производство по жалобе Медведчука на власти Украины
Мошенники начали шантажировать «троллящих» их россиян
Пропавшего в Киеве главу «Белорусского дома в Украине» нашли повешенным в парке
Новости и материалы
Грузинский толкатель ядра Абрамян отстранен от Олимпиады за допинг
Сборная России потеряла одну позицию в медальном зачете Олимпиады
Первая в истории Игр транс-женщина выступила с заявлением
В Волжском семью с ребенком-аутистом не пустили в аквапарк
Муж легкоатлетки Тимановской рассказал об отношении к белорусской оппозиции
МВФ выделил рекордную сумму на восстановление мировой экономики
Определился соперник сборной России по волейболу в полуфинале Игр-2020
Кудрин назвал субсидии альтернативой регулированию цен
Четверо офицеров, защищавших Капитолий США, совершили самоубийство
МОК изучит жест американской легкоатлетки на олимпийском пьедестале
Крым предъявит Украине иски из-за пяти блокад
Экс-глава УМВД по Камчатскому краю задержан за злоупотребления полномочиями
Российский боксер призвал отстранить судью от работы на Олимпиаде
В онлайн-продажах «СберАвто» лидирует Lada Granta
Российский борец проиграл украинцу в четвертьфинале Олимпиады в Токио
«Байер» согласовал контракт с игроком «Зенита»
В Британии отца признали виновным в убийстве младенца, у которого был 71 перелом ребер
Российскому боксеру на Олимпиаде в Токио разрешили выйти на бой под песню про Дагестан
Все новости
«Заначка» опустела: иссякший отложенный спрос ударил по промышленности
Деловая активность в промышленности упала до уровня прошлого ноября
За все уплочено: почему туристы едут в горящую Турцию
В АТОР объяснили, почему никто не отказывается от поездок в Турцию
Был ли заговор: загадки ареста и смерти Гумилева
100 лет назад был арестован Николай Гумилев
Ураганный ветер, ливни: удар стихии привел к жертвам в Тверской области
В Тверской области из-за урагана погибли три человека
«Посольство в Израиле сработало во вред»: ряд стран планируют отозвать признание Косово
Десять стран Африки и Ближнего Востока могут отказаться от признания Косово
«Приступ ковида», случайное убийство, отравление бездомного: как розыгрыши приводят к тюрьме
Пранки, за которые блогеры попали в тюрьму
«Настойчивы и изобретательны»: Антонов рассказал о противостоянии США российским дипломатам
США предписали 24 дипломатам России покинуть страну к 3 сентября
«В разведке работают творческие люди»: как и зачем СВР сотрудничает с деятелями искусства
В СВР рассказали о создании произведений искусства, посвященных профессии разведчика
«Напоминаем миру, что Крым украинский»: США готовы продолжать провокации в Черном море
В США заявили, что будут и дальше заходить в территориальные воды Крыма
Казахстанские «Чики», австралийские геймеры и французский фастфуд: 5 сериалов с Realist Web Fest
В Нижнем Новгороде прошел фестиваль веб-сериалов Realist
«Злоупотреблений не избежать»: как будут лечить пациентов их же лекарствами
В Думе раскритиковали решение Минздрава разрешить больницам применять лекарства пациентов
«Не нужен для граждан»: депутаты выступили за отмену техосмотра
В Госдуме высказались за пересмотр правил техосмотра для частных машин
Фонтаны и арбузы: как в России отметили День ВДВ
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях