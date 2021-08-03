Четверо офицеров, защищавших Капитолий США, совершили самоубийство

Четверо офицеров, защищавших Капитолий США при штурме 6 января, совершили самоубийство в прошлом месяце. Об этом сообщила полиция Вашингтона, передает Kron4.

Отмечается, что ветеран Гюнтер Хашида был найден мертвым в своей квартире на прошлой неделе, 29 июля. Экспертиза показала, что он совершил суицид. Гюнтер с 2003 года был приписан к группе реагирования на чрезвычайные ситуации в отделе специальных операций (MPD).

Офицер Кайл Дефрейтаг, который присоединился к MPD в ноябре 2016 года, был найден мертвым также после совершения самоубийства в субботу, 10 июля.

Сотрудники полиции Капитолия Говард Либенгуд и Джеффри Смит также совершили суицид в январе этого года.

«Офицер Хашида был героем, который рисковал своей жизнью, чтобы спасти наш Капитолий, сообщество Конгресса и нашу демократию... Все американцы в долгу перед ним за его большую доблесть и патриотизм, проявленные 6 января, и за всю его самоотверженную службу», — говорится в заявлении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Пелоси добавила, что она надеется, что его жизнь послужит вдохновением для всех, чтобы защитить страну и ее демократию, «и пусть это будет утешением для семьи офицера Хасиды, что так много оплакивают их потерю и молятся за них в это печальное время».

Хашида оставил после себя жену, сестру и троих детей.

Ранее сообщалось, что участника штурма Капитолия поймали из-за онлайн-знакомства.