Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за грозы

Жителям Москвы следует быть внимательными на улице из-за дождя с грозой, заявили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«Дождь с грозой и порывами ветра до 15 м/с сохранится до утра. Будьте внимательны на улице!», — говорится в сообщении.

В городском управлении МЧС сообщили, что ночью в столице ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что последний месяц лета в Центральной России будет дождливым и умеренно теплым. Жаркая погода будет только в первой декаде августа, к средине месяца дневная температура опустится до +18-23°C, а ночная — до +8-13°C.

По его словам, погода станет на 40-60% дождливее нормы, причем свыше половины месячного объема прольется уже за первые 10 дней августа. Также специалист отметил, что последний раз комфортно искупаться в водоемах Москвы можно будет в следующие выходные, дальше температура окажется ниже +20°C.