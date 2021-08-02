Самка орангутана решила покрасоваться в упавших в вольер очках

Жительница Сан-Франциско по имени Лола Тесту опубликовала в своем Tik Tok видео, на котором видно, как она случайно уронила солнечные очки в вольер с орангутанами в зоопарке Индонезии. Одна из обитательниц зоопарка решила примерить аксессуар.

На кадрах видно, как животное несколько раз примеряет на себя очки, придерживая их лапой. За процессом наблюдает детеныш орангутана, который сидит рядом с ней.

После нескольких примерок, хотя и с неохотой, животное швыряет аксессуар обратно за лакомство.

Ранее в Австрии питон, длина которого составляет почти 1 м, пробрался в ванную комнату квартиры. Хозяйка жилища увидела его, когда он скользил по сиденью унитаза.

Специалисты извлекли рептилию из туалета австрийки и доставили в приют для животных. Позже питон был передан в зоопарк рептилий в Форхтенштайне.