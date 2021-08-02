В России единовременные выплаты получили родители 17,4 млн школьников

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей на ребенка получили родители 17,4 миллиона детей в возрасте от шести до 18 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Минтруда РФ Антона Котякова.

«В соответствии с поручением президента перечисление средств началось досрочно — 2 августа... По состоянию на вечер понедельника выплаты получили родители, воспитывающие 17,4 миллиона детей. Прием заявлений и их обработка продолжается», — сообщил министр.

Изначально перечислять выплаты правительство намеревалось с 16 августа. Однако президент Владимир Путин поручил начать перечислять средства раньше — «чтобы люди могли не спеша подготовиться к 1 сентября». Общая сумма денег, выделенных из бюджета на выплаты, составляет 204 млрд рублей.

Получить выплаты могут также семьи с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью и поэтому продолжающими учиться в школе. Обратиться за выплатой можно будет до конца октября. При этом родители, которые до этого не оформляли детские выплаты и не получали персональное уведомление, смогут самостоятельно отправить заявку в Пенсионный фонд. Тем родителям, которые уже подали заявление, дополнительно ничего делать не нужно.