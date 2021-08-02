Вдохновленная Балабановым реклама вакцинации появилась в московском метро

Плакаты с рекомендацией вакцинироваться от COVID-19 появились в вагонах, вестибюлях и на платформах станций столичного метрополитена. Серию постеров разработало агентство креативных коммуникаций Blacklight совместно с Департаментом транспорта Москвы.

Один из четырех плакатов сопровождается надписью «— В чем сила, медбрат? — В вакцине!» и отсылает к фильму «Брат» режиссера Алексея Балабанова. Остальные постеры подписаны лозунгом «Добавьте в тело антитело», на них пассажиры изображены в сопровождении призрачного силуэта — образа защиты от COVID-19.

«Один из персонажей плакатов — Антитело. Оно обнимает тебя, поддерживает и защищает от тяжелого течения болезни. Приставка «анти-» выражает некоторую враждебность — мы же постарались создать позитивный образ вокруг процесса иммунизации. Хочется донести до людей разных возрастов, что важно беречь себя, своих близких и вакцинироваться», — сообщила «Газете.Ru» автор проекта, креативный продюсер Blacklight Кристина Егиазарян.

Постеры уже развешаны в вестибюлях, на платформах и в вагонах поездов, курсирующих по Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линиям. С 5 августа они появятся и в вагонах поездов нового поколения «Москва-2020».

«Здоровье – это самое главное, и сейчас крайне важно сделать прививку — от этого зависит не только ваша жизнь, но и жизни ваших родных и близких. Поэтому мы продолжаем призывать москвичей пройти вакцинацию. Также очень важно продолжать носить маски в транспорте — это рекомендация врачей и проявление уважения друг другу», — сказала пресс-секретарь Транспортного комплекса Алена Еремина.