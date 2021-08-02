Ураган унес жизни троих людей в Тверской области

Три человека, включая ребенка, погибли в результате урагана в Тверской области, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Из-за падения деревьев и конструкций в результате урагана в Тверской области погибли двое взрослых и один ребенок. Еще восемь человек пострадали», — сообщили агентству в экстренных службах.

Уточняется, что стихия повалила не менее 90 деревьев. Сильнее всего от урагана пострадал город Андреаполь.

Глава региона Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, а также оперативно восстановить энергоснабжение в городе.

Ранее на Абхазию обрушились ливневые дожди, в результате чего уровень воды в местных реках поднялся до двух метров, в Гудаутском районе были подтоплены около 350 домов, жители были эвакуированы. Такие же подтопления были в Сухуме и нескольких селах Очамчырского района.