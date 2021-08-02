Блогер приклеил девушку к крыше Bentley и сковал наручниками в Москве

Блогер приклеил девушку к крыше автомобиля Bentley, а также приковал свою руку к ее. Видео с этой поездкой сняли в районе «Москва-Сити», сообщает Telegram-канал «112».

При этом у неизвестной в момент поездки был заклеен рот. По информации Telegram-канала, в скором времени, вероятно, столичная Госавтоинспекция начнет проверку из-за нарушения ПДД.

Также за данной машиной, по предварительным данным, числится 68 неоплаченных штрафов на сумму почти в 80 тыс. рублей.

Сейчас не уточняется, кто был за рулем дорогого транспортного средства. В ролике, опубликованном в сети, можно было заметить реакцию прохожих на нарушение техники безопасности.

Возможно, что находившегося за рулем Bentley блогера, когда установят, привлекут к административной ответственности по ст. 12.23 КоАП («Нарушение правил перевозки людей»).

Ранее стало известно, что блогер Антон Гусев, посадивший за руль ребенка, с начала года более 100 раз нарушил ПДД. Большая часть нарушений – превышение допустимой скорости, в том числе более чем на 60 км/ч.