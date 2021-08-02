Ученые узнали, как влияет на защиту от COVID-19 вакцинация разными препаратами

Вакцинирование в качестве первой и второй дозы вакцины против коронавируса разными препаратами может дать защиту от COVID-19 в 88%. К такому выводу пришли ученые из Государственного института сывороток Дании, о чем говорится в опубликованном на их сайте исследовании.

Они проанализировали уровень защиты от комбинированной программы вакцинации: в качестве первой дозы использовался препарат AstraZeneca, в качестве второй – Pfizer либо BioNTech, либо Moderna а также госпитализации и смерти, связанные с COVID-19. Эксперимент был отчасти вынужденным, так как из-за возникших редких атипичных побочных явлений вакцина от AstraZeneka была изъята из датской программы вакцинации. В то же время ей успели привить 144 360 человек.

«Через четырнадцать дней после комбинированной программы вакцинации риск заражения SARS-CoV-2 снижается на 88% по сравнению с невакцинированными людьми», — показало исследование.

Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, академик Российской академии наук (РАН) Арег Тотолян рассказал, что некоторые люди могут быть невосприимчивы к коронавирусной инфекции из-за особенностей организма и генетики. В частности, меньше шансов заразиться у людей с высоким уровнем интерферона альфа и два защитных аллеля (формы одного гена).