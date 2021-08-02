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Автоюрист назвал возможное наказание бизнесмену Бейму за смертельное ДТП в Крыму

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Бизнесмен Сергей Бейм, авария с участием которого привела к смерти 66-летней женщины, может быть осужден на срок до пяти лет, объяснил юрист, автоэксперт Дмитрий Славнов.

Так, по просьбе «Газеты.Ru» Славнов ознакомился с видеозаписью ДТП, на котором видно, как Бейм, управляя белым Lexus LX 750, едет по обочине, после чего его машина врезается в автомобиль Toyota Camry, который совершал разрешенный поворот налево на грунтовую дорогу. По данным полиции, в результате происшествия скончалась 66-летняя пассажирка, а 11-летний ребенок оказался в реанимации.

По мнению эксперта, срок наказания водителю будет зависеть от дальнейшего состояния ребенка, который оказался в реанимации. Славнов отметил, что на данный момент в отношении Бейма может быть применена ст. 264 ч. 3 УК РФ, подразумевающая лишение свободы на срок до пяти лет.

«Здесь можно говорить от ст. 264 статье ч. 3 УК РФ — ДТП, повлекшее по неосторожности смерть одного человека, поскольку 66-летняя бабушка скончалась. В этом случае можно говорить о лишении свободы на срок до пяти лет. Если же не дай бог скончается и ребенок, то здесь уже будет ч. 5 ст. 264 УК РФ — причинение смерти двух и более лиц в ходе ДТП: там уже до семи лет будет лишение свободы», — заявил автоюрист.

По словам автоюриста, виновником ДТП в данном случае является Бейм, который ехал по обочине. Эксперт подчеркнул, что своими действиями водитель Toyota Camry не нарушал ПДД.

«Следственные органы будут разбираться, но, на мой взгляд, водителю Lexus никто не дает права преимущества проезда. По-моему, такие случаи уже разбирались неоднократно, и, на мой взгляд, в данном случае виноват водитель Lexus. Водитель Toyota Camry ехал пересек разделительную линию, он не пересекал сплошную линию, в то время как водитель Lexus летит по обочине — находиться, двигаться, ехать там он вообще не имеет права», — уточнил Славнов.

Ранее на трассе Симферополь — Евпатория произошло смертельное ДТП с участием владельца крупной сети автозаправок «ТЭС» Сергеем Беймом. Бизнесмен ехал по обочине на автомобиле Lexus LX570, когда водитель Toyota Camry попытался совершить поворот, не заметив нарушавший ПДД внедорожник. В результате столкновения пострадала 66-летняя женщина, позже скончавшаяся в больнице, а также 11-летний мальчик.

Позднее Бейм подтвердил, что за рулем был, однако заявил, что не считает себя виновным в аварии.

«Я был за рулём. Сейчас и так по видео видно, кто сплошную нарушал, кто на какой линии, кто как действовал. Оценку этому должен дать следователь… ДТП бывает на дороге со всеми. И обвинять человека сейчас не хочу, пусть компетентные органы дадут комментарии. Иначе я обижу человека, у которого сейчас и так горе», — сказал он в беседе с изданием «Подъем».

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