В Петербурге задержали мужчину, осквернившего памятник Ленину

Полиция задержала подозреваемого в осквернении памятника Владимиру Ленину на Большом проспекте Васильевского острова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел днем 31 июля. Неизвестный мужчина краской из баллончика нанес надпись на постамент памятника и скрылся. В полицию о случившемся заявила местная жительница.

23-летнего подозреваемого задержали в хостеле на 11-й линии Васильевского острова на следующий день. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм», содержание надписи правоохранители не уточняют.

Бронзовый памятник Ленину установили на Большом проспекте Васильевского острова в 1930-х годах. Архитектором проекта стал Ян Кумпис, а сам монумент изготовили скульпторы Василий Козлов и Анна Крыжановская.

Ранее сообщалось, что во Львове демонтировали две последние фигуры Монумента боевой славы Вооруженных Сил СССР. МИД России прокомментировал, что подобное осквернение собственного прошлого является циничным актом государственного вандализма.