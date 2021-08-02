В Турции люди спасались от лесных пожаров на лодках

В турецких курортных города Бодрум и Мармарис туристам пришлось спасаться от лесных пожаров по воде. Об этом сообщает «Би-би-си».

На опубликованных корпорацией кадрах запечатлены люди, которых эвакуируют на лодках после того, как огонь подобрался к береговой линии.

«Я никогда такого не видела. Раньше были небольшие пожары, но я никогда не видела подобных разрушений. И это не только здесь (в Мармарисе — прим. ред.), это везде», — рассказала одна из героинь репортажа.

По данным журналистов «Би-би-си», в настоящее время пожарные локализовали более 120 лесных пожаров, борьба с семью возгораниями продолжается.

Ранее сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, состоящие в группировке «Дети огня», заявили, что именно они стоят за многочисленными лесными пожарами на курортах страны.