На Алтае 40-летний мужчина удерживал в подвале двенадцатилетнюю девочку

Двенадцатилетнюю девочку из Бийска, которую два дня искали более 200 полицейских и волонтеров, нашли живой. Ее держал в подвале 40-летний мужчина. Об этом сообщает СУСК России по Алтайскому краю. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) по региону.

Согласно данным следствия, днем 31 июля девочка уехала на велосипеде из дома, в котором семья проживает летом, и не вернулась. На берегу реки Бия были обнаружены ее личные вещи и мобильный телефон.

«Ночью 2 августа несовершеннолетняя самостоятельно пришла домой. Установлено, что ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.

На данный момент продолжается расследование уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в 2000 году в городе Скопин Виктор Мохов похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года, мужчина морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев. 3 марта 2021 года Мохов вышел на свободу после проведения почти 17 лет в исправительной колонии.