Эксперт рассказал, как распознать серийного убийцу

Серийные убийцы зачастую внешне ничем не выделяются, лишь некоторые из них отличаются эгоистичностью, выражающейся в презрении к общепринятым моральным нормам и отсутствии эмпатии. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета Зигмунд Ложис.

«Практика показывает, что внешне большинство серийных убийц ‒ самые обычные люди. Конечно, ряд серийных убийц имели или имеют отклонения в психике... Если мы говорим о психологических особенностях таких преступников, то можно выделить своеобразие ценностных ориентаций, которое заключается в игнорировании норм в сексуальных отношениях и гуманистических ценностях», — сказал Ложис.

Специалист добавил, что с каждым новым преступлением у серийных убийц усиливаются аномалии, характерные для больных с патологией влечения. Такие люди как правило эгоистичны, они игнорируют гуманистические ценности и нормы в сексуальных отношениях и не умеют сопереживать.

Однако, по его словам, отклонения в психике необязательно приводят к криминальному поведению. Вместе с тем, серийный убийца может и не страдать серьезными психическими расстройствами.

Он привел в пример «ангарского маньяка» Михаила Попкова, жертвами которого с 1992 по 2010 год стали более 80 женщин. Он был женат, воспитывал дочь, служил в полиции — коллеги называли его «Миша-Улыбка».

Ранее в СК заявили, что «орский маньяк» Валерий Андреев залег на дно.