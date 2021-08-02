В СК опровергли данные о замеченном в Москве «орском маньяке»

Руководитель главного управления криминалистики СК Зигмунд Ложис заявил, что у следствия нет подтверждения того, что «орского маньяка» Валерия Андреева действительно видели в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В средствах массовой информации ранее появлялись и продолжают появляться сообщения о свидетелях, которые якобы видели так называемого «орского маньяка» в различных регионах страны, в том числе в Москве и Московской области. Конечно же, эта информация проверяется, но сейчас подтверждений данным сведениям нет», — сказал он.

На счету Андреева как минимум 7 убийств женщин в Оренбургской области. О маньяке стало известно в 2012 году, когда проводилось расследование убийства 18-летней Ольги Журавлевой. Сначала его задержали и допросили, но затем отпустили за неимением достаточного количества улик. Когда Андреева вызвали на новый допрос, он пропал. Последний раз он выходил на связь с женой летом 2012 года, после этого его никто не видел.

С 2019 года розыском подозреваемого занимаются не только российские правоохранители, но и Интерпол. В разное время за информацию о его нахождении обещали вознаграждение более миллиона рублей.