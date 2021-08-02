Инфекционист рассказал, как вакцина может помочь при заражении коронавирусом

Вакцинация от коронавирусной инфекции защищает от постковидного синдрома в случае, если человек уже заразился. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью РИА «Новости».

«Анализ ситуации показывает, что людей, которые привились, в реабилитационных центрах нет, то есть вакцина, по предварительным научным данным, которые есть, спасает от постковидного синдрома», — сказал эксперт.

Ранее международный эксперт в области репродуктивного здоровья и права, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, почему в России и в ряде других стран из списка противопоказаний к вакцинации от коронавируса исключена беременность, и стоит ли все-таки будущим матерям прививаться.

До этого стало известно, что методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от COVID-19 доработали с учетом опыта применения препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями.