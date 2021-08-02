Академик РАН назвал причины невосприимчивости некоторых людей к COVID-19

Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал в беседе с «Известиями», почему некоторые люли невосприимчивы к коронавирусной инфекции нового типа.

Он сообщил изданию, что в институте провели исследование невосприимивости к SARS-CoV-2, в результате ученые открыли три маркера — интерфероновый, цитокиновый и генетический. По словам специалиста, повышенная защита есть у людей с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носителей ряда генетических маркеров.

Как отметил Тотолян, уровень местной защиты является первым защитным фактором. COVID-19 проникает в организм по верхним дыхательным путям, через слизистую оболочку, и если в организме содержится высокий уровень интерферона альфа, то риск заражения уменьшается. Интерферон альфа — это молекула, которая синтезируется и продуцируется клетками иммунной системы, она имеет прямое противовирусное действие.

Эпидемиолог отнес ко второму фактору генетические маркеры, которые были обнаружены среди генов, кодирующих иммунный ответ у человека.

«Мы выявили два защитных аллеля (различные формы одного и того же гена — «Газета.Ru») и один, предрасполагающий к болезни. Это самые первые результаты исследования, оно продолжается, причем в активной фазе», — сказал Тотолян.

Он добавил, что хороший уровень лимфоцитов свидетельствует о том, что у человека меньше шансов заразиться, а если это и случается, меньше риски того, что болезнь будет протекать в тяжелой форме.