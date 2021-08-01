Полиция проверит сообщения о прогуливавшихся по карнизам высотки в Казани детей

Правоохранительные органы Казани проводят проверку после опубликованного в соцсетях видеоролика, где дети ходят по карнизу здания на высоте примерно 20 этажа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по Татарстану.

«Сотрудники УМВД России по городу Казани 1 августа обнаружили видеоролик, на котором дети ходят по карнизу здания. Было установлено, что этот дом находится на улице Абсалямова. На место выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего отдел полиции «Ямашевский» проводит проверку. Полицейские составили административные материалы в отношении родителей по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Эти документы будут в дальнейшем направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

В январе при обрушении снежной крепости под Калугой погибла 8-летняя девочка.