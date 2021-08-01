Главный инфекционист США объяснил скачок заболеваемости коронавирусом

Главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью телеканалу ABC News заявил о том, что недавний резкий скачок заболеваемости COVID-19 в США связан с тем, что в стране около 100 млн американцев до сих пор не вакцинировались.

«Если вы посмотрите на рост числа заражений, то увидите, что среднесуточный показатель за последнюю неделю значительно вырос. <...> Мы наблюдаем вспышку заражений среди непривитых», — сказал Фаучи.

По его словам, эта группа людей «особенно уязвима» с точки зрения переносимых симптомов, так как привитые гораздо лучше защищены от тяжелого течения болезни.

Фаучи указал на то, что в текущих условиях непривитые от коронавируса американцы являются причиной новых вспышек коронавируса, что «в конечном счете затрагивает всех».

Ранее американский медицинский регулятор решил возобновить использование защитных масок гражданами США, вакцинированными от коронавируса, исходя из новой информации о COVID-19. Специалисты выяснили, что люди, которые вакцинированы от коронавируса и при этом заражены штаммом «дельта», носят в носоглотке огромное количество вирусов.