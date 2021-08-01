Прощание с президентом журфака МГУ Засурским состоится 4 августа

Прощание с президентом журфака МГУ имени Ломоносова Ясеном Засурским состоится в среду, 4 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу факультета журналистики МГУ.

Представители учреждения отметили, что решение по поводу места прощания и похорон пока не приняты.

Президент журфака скончался 1 августа на 92-м году жизни в Москве.

Засурский начал работать на факультете журналистики МГУ в 1953 году, в 1955 году создал и возглавил кафедру истории зарубежной печати и литературы. 25 ноября 1964 года он был избран деканом журфака МГУ. Возглавлял факультет в течение 43 лет — до 2007 года, а затем стал занимать почетную должность президента факультета. Засурский — автор и соавтор более 300 статей и научных работ, книг, монографий, учебных пособий.

Как отметили в Московском государственном университете, он был последним преподавателем, работавшим на журфаке с момента его основания в 1952 году: он пришел работать в МГУ еще при Сталине.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Засурского.

Сообщается, что родственники хотят похоронить Засурского на Троекуровском кладбище в Москве.