В Госдуме опровергли разрешение охотиться на краснокнижных животных в России

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал изменения в законы «О животном мире» и «Об охоте», в которых, как сообщалось, отменялся прямой запрет на добычу животных из Красной книги.

По его словам, речь в действительности идет об обороте животных для спасения их популяции.

«Это когда их изымают из естественной среды обитания при угрозе исчезновения популяции», — пояснил Бурматов, добавив, что это разрешает сделать сегодня закон и что «это совсем не про охоту».

Политик напомнил, что охота на краснокнижных животных является тяжелым уголовным преступлением в России и карается лишением свободы сроком на семь лет.

«Новая версия закона уже с февраля, информационная шумиха началась сейчас. Там написано оборот краснокнижных животных в порядке, установленном правительством РФ, это включает получение разрешения Росприроднадзора. Как вы себе это представляете? Что председатель правительства подписывает какому-то браконьеру разрешение на убийство снежного барса? Росприроднадзор разрешит? Понятно, что это бред», — резюмировал Бурматов.

Ранее СМИ сообщали, что в России в исключительных случаях разрешили охоту на животных, занесенных в Красную книгу.