Стало известно, где похоронят президента журфака МГУ

Родственники президента факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Ясена Засурского хотят похоронить его на Троекуровском кладбище столицы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в сфере образования.

Ранее президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Засурского.

Президент журфака скончался на 92-м году жизни в Москве. О дате и месте проведения церемонии прощания пока не сообщалось.

Засурский начал работать на факультете журналистики в 1953 году. Спустя да года он создал и возглавил кафедру истории зарубежной печати и литературы, а 25 ноября 1964 года его избрали деканом журфака. Он возглавлял факультет в течение 43 лет — до 2007 года, когда занял почетную должность президента. Засурский — автор и соавтор более 300 статей и научных работ, книг, монографий, учебных пособий.