Синоптик пообещал дождливый август

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде на август в Центральной части России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По прогнозу синоптика, последний месяц лето будут дождливый и умеренно теплым. Жаркая погода будет только в первой декаде августа, к средине месяца дневная температура опустится до +18-23°C, а ночная — до +8-13°C.

«Начнется поворот к осени – заметно поубавится день, ночи станут более холодными и темными, ощутимо остынет вода, участятся дожди, некоторые птицы потянутся на юг. По предварительным оценкам, климатическую границу сезонов природа перейдет примерно к 25 августа, когда прогнозируется переход от метеорологического лета к метеорологической осени», — сказал Тишковец.

Он добавил, что в Центральной России станет на 40-60% дождливее нормы, причем свыше половины месячного объема прольется уже за первые 10 дней августа.

Также специалист отметил, что последний раз комфортно искупаться в водоемах Москвы можно будет в следующие выходные, дальше температура окажется ниже +20°C.