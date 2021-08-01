Напряженная ситуация с COVID-19 в России может продлиться до трех лет

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что напряженная ситуация с коронавирусом в России может сохраняться до трех лет. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, не исключены новые вспышки коронавируса в России, так как в стране еще не достигнут коллективный иммунитет.

Ранее Горелов заявлял, что лечение коронавируса при заражении «дельта»-штаммом стало более тяжелым, а бессимптомные формы заболевания фиксируются все реже.

По последним данным, в России выявлено 6 288 677 случаев коронавируса, умерли 159 352 человека, выздоровели 5 625 890.