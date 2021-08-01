Коллектор заявил, что миллионы россиян не смогут выехать за границу

Президент саморегулируемой организации «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» НАПКА Эльман Мехтиев назвал число жителей России, которые могут столкнуться с проблемами при выезде за границу из-за непогашенной задолженности. Об этом сообщает RT.

«В зоне риска находятся приблизительно 9,3 млн человек. Но это не значит, что все они из числа тех, кто выезжает за рубеж», — заявил Мехтиев.

Он добавил, что россияне могут избежать этих проблем, проверив, нет ли у них неоплаченных долгов.

«Можно зайти на сайт Федеральной службы судебных приставов и узнать о наличии задолженности. Причем не просто задолженности, а задолженности, по которой началось исполнительное производство. Это публичная база, и к ней открыт доступ», — рассказал глава НАПКА.

Мехтиев отметил, что если сохранятся текущие темпы погашения, то в 2021 году с долгами рассчитается больше россиян, чем в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в России стали больше платить по просроченным долгам.