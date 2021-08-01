Предприниматели назвали преимущества программы «Дальневосточный гектар»

Граждане России, освоившие дальневосточный гектар, рассказали о своем опыте и планах получить еще один участок земли. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что возможность взять второй бесплатный гектар актуальнее для предприятий сельского хозяйства, они достаточно быстро расширяются. Тем более, что у нас на Камчатке много земель министерства обороны России, найти удачный участок не так уж и просто, поэтому дополнительные возможности и государственную поддержку обязательно нужно использовать», — цитирует агентство владельца дальневосточного гектара на Камчатке Алексея Позднякова.

Поздняков открыл на Дальнем Востоке конный клуб, на участке разместил беседки для отдыха, дом и хозяйственные постройки, а теперь планирует построить конюшню.

Руководитель фермерского хозяйства по разведению крупного рогатого скота в поселке Приамурский Еврейской автономной области Даниил Назарян рассказал, что тоже взял дополнительный участок земли.

«Те территории, которые мы смогли получить в этом году при поддержке региональных властей, сильно выручили нас во время паводков — там мы запаслись сеном. Участки, которые были у нас в собственности и аренде до этого, затопило», — сказал он.

Семья Назарян получила дальневосточный гектар в 2018 году. Сейчас они на своей ферме производят молочную продукцию и сыры и намерены открыть собственную сеть торговых точек.

Ранее стало известно, что граждане России при определенных условиях смогут получить второй «Дальневосточный гектар».