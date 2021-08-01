Умер президент факультета журналистики МГУ Засурский

Ушел из жизни президент факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ясен Засурский. Об этом говорится на сайте факультета.

Он скончался на 92-м году жизни в Москве. О дате и месте прощания пока не сообщается.

Засурский начал работать на факультете журналистики МГУ в 1953 году, в 1955 году создал и возглавил кафедру истории зарубежной печати и литературы. 25 ноября 1964 года он был избран деканом журфака МГУ. Возглавлял факультет в течение 43 лет — до 2007 года, а затем стал занимать почетную должность президента факультета. Засурский — автор и соавтор более 300 статей и научных работ, книг, монографий, учебных пособий.