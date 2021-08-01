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Эксперт: коронавирус через несколько лет может стать как обычный насморк

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Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы Дидье Питте заявил, что через несколько лет люди будут заражаться коронавирусом только в легкой форме, а по симптомам он будет больше напоминать насморк. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Но даже если мы уже знаем эти вирусы и выработали иммунитет, у нас время от времени появляется легкий насморк… И есть очень большой шанс, что COVID-19 пойдет по тому же пути, что и эти коронавирусы. То есть через 5 или 10 лет 100% населения или, возможно, 99% будут иметь антитела к коронавирусу, но все равно будут им болеть в легкой форме, не более. Он станет как насморк», — сказал он.

По словам эксперта, без вакцин для выработки коллективного иммунитета понадобилось бы от шести до 10 волн заражений.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что один вакцинированный член семьи в три раза снижает риск для остальных родственников заразиться коронавирусом.

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