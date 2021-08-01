Число невыездных из-за долгов россиян достигло 7,2 млн

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, что 7,2 млн россиян могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за большой просроченной задолженности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Потенциально невыездных граждан, то есть тех, у кого имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тыс. руб., на текущий момент зафиксировано порядка 7,2 млн человек», — заявил он.

Мехтиев посоветовал должникам за 10-14 дней до выезда ввести свои инициалы на сайт Федеральной службы судебных приставов и проверить, есть ли они в базе исполнительных производств.



«Если ответ положительный, то необходимо в полном объеме погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и ждать около десяти рабочих дней, пока данные будут внесены в базу», — посоветовал он.

При этом если поездка за границу необходима, например, для лечения, то по закону можно попробовать попросить отсрочку погашения задолженности или рассрочку, написав заявление в ФССП или обратившись в суд.

Ранее сообщалось, что число должников по алиментам в розыске за полгода выросло на 16 тыс. человек.