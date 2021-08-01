Массовое загадочное отравление собак произошло в Австралии

Власти одного из крупнейших городов Австралии, Мельбурна, сообщают о начале расследования массового загадочного отравления собак, сообщает The Daily Mail.

Всего пострадали 66 животных — 22 собаки погибли, еще 44 животных были госпитализированы. Инциденты с отравлением собак продолжаются в восточных пригородах Мельбурна — Бэрнсдейле и Тралрагоне, а также на острове Морнингтон.

Отравление у животных происходит после того, как они съели кусок конины, отравленной индоспицином — токсином, который содержится в местных растениях.

«Индоспицин — это токсин, обнаруженный в местных растениях этого вида по всей Австралии, но виды, вырабатывающие высокие уровни токсина, обнаружены в северной Австралии», — рассказали в компании Agriculture Victoria, которая консультирует следователей.

Они призвали владельцев домашних животных не кормить их мясом из Гиппсленда, где производят корм для собак.

«Предприятиям и владельцам собак рекомендуется проверять источник мяса своих домашних животных. Если вы не уверены, владельцам рекомендуется связаться со своим поставщиком мяса для домашних животных, чтобы узнать, где и когда было получено мясо для домашних животных», — заявили эксперты.

Хозяева компании, которая предположительно является распространителем отравленного мяса, отрицают причастность к отравлениям.

Ранее около 100 животных погибли при пожаре в зоомагазине в США.