Глава внешней разведки России рассказал о знакомстве с Путиным

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» рассказал, что знает президента страны Владимира Путина с 1980-х годов.

По его словам, это большая ответственность и «большая фора» для службы внешней разведки.

«И гордимся, и с удовлетворением отмечаем, как внимательно и подробно президент работает с нашими материалами … Делает пометки, дает указания, дает поручения на дополнительную проработку», — сказал Нарышкин.

Он отметил, что между российским лидером и службой разговор ведется «на одном языке», и для всех сотрудников является доказательством того, что их работа востребована.

Ранее Путин заявил, что Служба внешней разведки должна продолжить гибко реагировать на изменяющуюся обстановку в мире, а также активно участвовать в выявлении и нейтрализации потенциальных угроз для России и повышать качество своих аналитических материалов.

По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, Нарышкин может занять президентское кресло в 2024 году. Также среди названных им претендентов на это кресло — премьер-министр России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.