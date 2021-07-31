В Белоруссии прорабатывают вопрос производства собственной вакцины от COVID-19

Прототип белорусской вакцины против коронавируса создан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимира Гусакова в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Надеемся, что в следующем году мы передадим уже (белорусский препарат – ред.) для широкой вакцинации», — сообщил Гусаков.

По его словам, вопрос производства препарата сейчас прорабатывается министерством здравоохранения, но страна «в принципе с этим заданием справилась».

Ранее сообщалось, что специалисты Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии начали испытания белорусской вакцины. В создании препарата участвуют около 50 ученых из пяти лабораторий РНПЦ. Разработка должна пройти через три стадии: подбор иммунизирующего материала, определение качественного и количественного состава антигена, а также клинические исследования.

В то же время в стране могут начать производить китайскую вакцину компании Sinopharm. Китай уже безвозмездно направил в республику 400 тысяч доз препарата. В настоящее время идут переговоры с тремя китайскими компаниями-производителями прививки.

Кроме того, на республиканском унитарном предприятии «Белмедпрепараты» производят российскую вакцину «Спутник V».