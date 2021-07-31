Собака серьезно покусала двоих детей в Подмосковье

Ротвейлер напал на двоих детей, когда они гуляли с матерью в деревне Филипповское городского округа Чехов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

После нападения дети получили тяжелые травмы. Также решалось, надо ли доставить 11-летнего мальчика в больницу Москвы на вертолете.

У него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, множество переломов, а также укусы собаки. В настоящий момент ребенок остается в реанимации.

Сестру мальчика доставили в больницу, у нее диагностировали множественные укусы.

Сейчас неизвестно, почему собака напала на детей и что стало причиной инцидента в Московской области.

Ранее в Башкирии возбудили дело из-за гибели ребенка после нападения стаи собак. В ведомстве сообщили, что дело было открыто по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), «по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Учалинского района своих обязанностей по организации отлова безнадзорных животных».