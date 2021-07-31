Массовые демонстрации против обязательной вакцинации от COVID начались во Франции

Граждане Франции, выступающие против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, вышли на улицы страны. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Отмечается, что в Париже было заявлено четыре протестных марша, и их участники уже начали прибывать в заранее объявленные места.

Жители города начали свое шествие 14.00 (15.00 мск) у метро Вилье и двинулись в сторону площади Бастилии, а дальше они должны пройти мимо Елисейских полей. За соблюдением запрета на проведение маршей на Елисейских полях следят многочисленные отряды полиции — около 3 тыс. полицейских и жандармов.

Еще два марша, согласно предварительному плану, объединятся в один в районе Лувра и направятся к зданию Министерства социальных дел и здравоохранения Франции. Организатором четвертой манифестации выступил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо, призвавший единомышленников собраться в 14.30 (15.30 мск) у вокзала Монпарнас и дальше двинуться к зданию Минздрава.

По данным МВД Франции, в субботу, 31 июля, на улицы городов страны выйдут до 160 тыс. человек.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о расширении списка мест, в которые можно попасть, только предъявив «санитарный пропуск» — документ, свидетельствующий о прохождении вакцинации от коронавируса. Кроме того, французские лидер предупредил, что некоторые категории граждан будут прививаться в обязательном порядке. В связи с этим тысячи французов устроили протесты.