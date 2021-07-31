Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Иммунологи спрогнозировали сроки четвертой волны коронавируса в России 15:57
Фехтовальщица Великая — о своей травме: я никогда не сдаюсь 15:56
Вирусолог назвал причину июльского рекорда смертности от COVID-19 в России 15:52
Журова: пусть Трефилов говорит, что игрокам надо «дать под зад», ему можно все... 15:44
Глава ОКР получил желтую карточку во время выступления дочери в финале Игр 15:41
Роскосмосу рекомендовали завершить эксплуатацию российского модуля МКС к 2024 году 15:41
Теннисист Джокович проиграл две медали за один день 15:33
Глава ЦБ предположила, что инфляция в России будет долгосрочной 15:25
Названа причина столкновения пассажирского поезда с цементовозом в Калужской... 15:24
В Госдуму внесут законопроект о продуктовых сертификатах 15:17

Массовые демонстрации против обязательной вакцинации от COVID начались во Франции

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Benoit Tessier/Reuters

Граждане Франции, выступающие против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, вышли на улицы страны. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Отмечается, что в Париже было заявлено четыре протестных марша, и их участники уже начали прибывать в заранее объявленные места.

Жители города начали свое шествие 14.00 (15.00 мск) у метро Вилье и двинулись в сторону площади Бастилии, а дальше они должны пройти мимо Елисейских полей. За соблюдением запрета на проведение маршей на Елисейских полях следят многочисленные отряды полиции — около 3 тыс. полицейских и жандармов.

Еще два марша, согласно предварительному плану, объединятся в один в районе Лувра и направятся к зданию Министерства социальных дел и здравоохранения Франции. Организатором четвертой манифестации выступил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо, призвавший единомышленников собраться в 14.30 (15.30 мск) у вокзала Монпарнас и дальше двинуться к зданию Минздрава.

По данным МВД Франции, в субботу, 31 июля, на улицы городов страны выйдут до 160 тыс. человек.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о расширении списка мест, в которые можно попасть, только предъявив «санитарный пропуск» — документ, свидетельствующий о прохождении вакцинации от коронавируса. Кроме того, французские лидер предупредил, что некоторые категории граждан будут прививаться в обязательном порядке. В связи с этим тысячи французов устроили протесты.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Споры о неонацистах на Украине. Захарова призвала МИД Франции «верить своим глазам»
В МИД России раскритиковали ответ Парижа на запрос о неонацистах в Киеве
Горящие курорты. Анталию объявили зоной бедствия
Россия продолжит оказывать помощь Турции в тушении лесных пожаров
«У нас нет проблем с идентичностью». Петр Порошенко написал ответ Путину
Экс-президент Украины прокомментировал статью Путина о единстве русского и украинского народов
Названа причина столкновения пассажирского поезда с цементовозом в Калужской области
В Госдуму внесут законопроект о продуктовых сертификатах
В июле число смертей от коронавируса в России стало максимальным за всю пандемию
В Роскосмосе опровергли сообщение об утечке воздуха в российском сегменте МКС
Новости и материалы
Иммунологи спрогнозировали сроки четвертой волны коронавируса в России
Фехтовальщица Великая — о своей травме: я никогда не сдаюсь
Вирусолог назвал причину июльского рекорда смертности от COVID-19 в России
Журова: пусть Трефилов говорит, что игрокам надо «дать под зад», ему можно все простить
Глава ОКР получил желтую карточку во время выступления дочери в финале Игр
Роскосмосу рекомендовали завершить эксплуатацию российского модуля МКС к 2024 году
Теннисист Джокович проиграл две медали за один день
Глава ЦБ предположила, что инфляция в России будет долгосрочной
Роднина рассказала о сильном характере российских саблисток
Захарова: у западных СМИ настоящее беснование по поводу участия России в Играх
Стали известны подробности продажи квартиры, где жил Хованский
Посоветовавший россиянам меньше есть депутат задекларировал нулевой доход
Эксперты дали советы начинающим автомобилистам
Первые партии «Спутника V» произведены в Узбекистане
Смородская раскритиковала руководителей «Локомотива», назвав их действия преступлением
Самарский полицейский, подозреваемый в убийстве школьницы, расплакался в суде
Олимпийская чемпионка Егорян: наши саблистки были на голову выше француженок
Захарова раскритиковала заявление главы МИД Франции о неонацизме на Украине
Все новости
Лучшие! Россия взяла еще одно золото в фехтовании!
Олимпиада-2020. Великая, Позднякова и Никитина выиграли командное первенство в сабле
Мода на антитела. Денис Проценко пояснил, в каком случае их действительно нужно измерять
Врач опроверг сведения о том, что от «ковидной» прививки можно заболеть
Водителям поправят здоровье: Минздрав начнет передавать в ГИБДД сведения о болезнях автолюбителей
В России водителей с серьезными заболеваниями смогут лишать прав автоматически
«Эволюция не прекращается». Вирусологи — о появлении штамма COVID, устойчивого к иммунитету
Какие пациенты болеют коронавирусом дольше всех
Россию обвинили в очернении кандидата в канцлеры Германии от партии «Зеленых»
Bloomberg считает, что Кремль ведет кампанию против Анналены Бербок
Премьеры августа: новый «Отряд самоубийц», сиквел «Не дыши» и комедия с Дэдпулом
Какие фильмы выходят в августе
Такси, фуры и ОСАГО: что изменится в жизни автомобилистов в августе
Главные события автомобильной жизни на предстоящий месяц
Их любимый лунный трактор: как американцы впервые покатались по Луне
Исполнилось 50 лет с момента первой поездки американцев по Луне
«Мои песни — стеб и ирония»: Dead Blonde — о бандитской романтике, зумерах и TikTok
Интервью с автором хитов «Мальчик на девятке» и «Бесприданница» Dead Blonde
«Самая актуальная классика»: как твидовые костюмы покорили тиктокеров
Почему твидовые костюмы стали популярны у зумеров
Кабмин попросили в ускоренном порядке запретить экспорт бензина
Новак заявил о возможном ограничении экспорта российского бензина
В Кремле назвали частным инцидентом нападение на росгвардейцев в Симферополе
Песков призвал не акцентировать внимание на национальности участников драки в Крыму
Собаки, супергерои и влюбленные: в Петербурге прошел фестиваль сапбординга
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях