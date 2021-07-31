Акушер-гинеколог рассказала, можно ли беременным вакцинироваться от коронавируса

Международный эксперт в области репродуктивного здоровья и права, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, почему в России и в ряде других стран из списка противопоказаний к вакцинации от коронавируса исключена беременность, и стоит ли все-таки будущим матерям прививаться. Своим мнением она поделилась в интервью радио Sputnik.

По ее словам, на данный момент специалисты уже больше знают о влиянии противокоронавирусной вакцины на беременность и роды по сравнению с тем, что было в начале пандемии. То есть, сейчас лечащий врач решает, стоит ли беременной женщине вакцинироваться, все зависит от индивидуальных особенностей.

«Раньше говорили, что между вакцинацией и планированием беременности должно пройти 3-6 месяцев, в инструкциях для вакцин так было указано. Но совсем недавно в тех странах, где огромное число людей было вакцинировано, появились экспертные мнения о том, что после определенного срока вакцинация не вызывает негативного эффекта на внутриутробный эмбрион и на здоровье беременной женщины», – сказала Ерофеева.

Она подчеркнула, что медицина теперь может дать точный ответ на вопрос о том, как влияет вакцина на организм будущей матери и ребенка.

Ранее стало известно, что методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от COVID-19 доработали с учетом опыта применения препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями.