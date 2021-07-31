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Жители Измира засняли на видео падающий метеор

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Wikimedia Commons

Жители турецкого Измира засняли на видео падение метеора. Соответствующие ролики очевидцы опубликовали в соцсетях.

Измирцы увидели небесный объект в ночь на 31 июля, первые сообщения об этом событии начали появляться около 2.00 по местному времени. Некоторые очевидцы уверяли, что слышали сильные звуки, как при взрыве.

Официальные ведомства пока не сообщали о падении метеора. Жители Турции на фоне горящих в стране лесов пошутили, что теперь осталось дождаться лишь нашествия зомби.

28 июля в турецкой провинции Анталия вспыхнул первый лесной пожар, в дальнейшем огонь охватил Бодрум, Мармарис и другие населенные пункты. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что от стихии пострадали 42 населенных пункта, 27 из них эвакуировано.

Для тушения пожаров в Турцию были направлены в том числе российские многоцелевые самолеты-амфибии Бе-200.

Ранее российская актриса Екатерина Жукова-Чумаченко, оказавшаяся в эпицентре пожаров в Турции недалеко от Мармариса, рассказала, как пожар подобрался к одной из гостиниц и как туристы вели себя во время эвакуации.

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