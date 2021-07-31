Ученые допустили вероятность появления штамма коронавируса со смертностью 35%

Британские эксперты представили ряд возможных сценариев развития вариантов коронавируса, один из которых предполагает, что новый потенциальный штамм может убивать порядка 35% заразившихся. Об этом говорится в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).

Ученые описали гипотетические сценарии, при которых COVID-19 может меняться и развиваться. В одном из них исследователи предполагают вероятное создание варианта коронавирусной инфекции с более высоким процентом тяжелого течения заболевания среди населения, чем ранее, и при этом с более высоким процентом смертей среди зараженных.

Эксперты полагают, что такой вариант действительно возможен и предупреждают, что для того, чтобы избежать такого сценария, следует ввести дополнительные дозы вакцин, минимизировать ввоз новых штаммов из-за рубежа и продолжить разработки лекарств против коронавируса.

Одним из других вероятных сценариев ученые из Великобритании также назвали появление штаммов, которые будут устойчивы к препаратам и вакцинам против COVID-19.

Ранее исследователи из Потсдамского университета Германии подсчитали, что без вакцинации вероятность появления двух новых штаммов коронавируса ежегодно составит 60%.