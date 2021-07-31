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В России набирает популярность смертельно опасный тренд «солнечных татуировок»

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Depositphotos

В социальных сетях появился новый тренд, суть которого заключается в том, чтобы публиковать фотографии с «солнечными татуировками», сделанными при помощи трафарета во время загара. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал дерматолог, косметолог Станислав Арканников.

По словам специалиста, покрывая кожу подобными орнаментами, человек подвергает себя риску развития у него онкологического заболевания. Для того, чтобы рисунок получился максимально выразительным, люди загорают в середине дня, когда это особенно опасно.

«Безопасное время для загара — до десяти часов утра и с семнадцати часов до позднего вечера», — объяснил дерматолог.

Еще около пятидесяти лет назад загорающие не подвергали себя такой серьезной опасности, считает Арканников. Но следует знать, что истончение озонового слоя становится причиной увеличения солнечной активности и, как результат, приводит к развитию онкологических заболеваний.

«Предостережения ученых, что озоновый слой истончается и все больше ультрафиолетовых лучей попадает на все живое, — это правда. Поэтому сейчас нужно загорать с умом. И тем более, не следовать всяким сомнительным трендам вроде «солнечных татуировок», — подытожил дерматолог.

Ранее врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что летний отдых на пляже может подойти не всем из-за хронических болезней.

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