Мужчина, ходивший по Лондону с табличкой «ищу девушку», наконец женился

Мужчина, который ходил по улицам Лондона с табличкой «ищу девушку», объявил, что женится, сообщает Mirror.

Адам Саньо расстался со своей девушкой, с которой они встречались долгое время, и переехал в 2015 году Кембридж. В свои 26 лет он ходил по Лондону и Кембриджу с огромной табличкой, на которой была надпись: «Привет, незнакомка, меня зовут Адам, и я ищу девушку».

В рамках своего социального эксперимента он также провел кампанию в соцсетях с видео и хэштегами. Сейчас 32-летний Саньо обручен и в октябре он женится на своей 26-летней невесте Эстер.

Со своей будущей женой Саньо, однако, познакомился более традиционным способом — на вечеринке. Спустя десять месяцев, проведенных вместе во время локдауна, пара решила пожениться.

Пандемия коронавирусной инфекции помешала многим влюбленным, планировавшим пожениться. Кто и как поженился в 2020 году среди звезд — смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».