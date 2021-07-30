Ученые опровергли распространенный миф о коронавирусе

Биологи из Университета Квинсленда в Австралии доказали, что коронавирус не может изменить человеческий геном. Статью с результатами исследования ученые опубликовали в научном журнале Cell.

Зная, что такие вирусы, как ВИЧ или вирус гепатита B способны нарушить последовательность ДНК, австралийские биологи решили проверить, обладает ли таким свойством SARS-CoV-2. Они изучили механизм действия коронавируса в клетке и не обнаружили никакой активности в отношении генов.

Авторы исследования подчеркивают, что они полностью опровергли теорию о влиянии COVID-19 на генетический код человека, которую используют противники вакцинации. Ученые надеются, что их открытие поможет людям не испытывать страх перед прививкой от коронавируса.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко ответил на вопросы о влиянии противоковидных вакцин на репродуктивную функцию и беременность.