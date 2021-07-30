США ввели санкции против революционной полиции Кубы

Американское министерство финансов ввело экономические санкции против кубинской полиции и ее руководителей, за подавление акций протеста. Об этом сообщается на сайте минфина.

«Министерство финансов будет продолжать назначать и называть поименно тех, кто способствует участию кубинского режима в серьезных нарушениях прав человека», — заявил директор управления по контролю за иностранными активами Андреа Гацки.

Персональные санкции были наложен на директора кубинских органов правопорядка Оскара Алехандро Кальехаса Валькарсе и его заместителя Эдди Мануэля Сьерры Ариаса.

В пресс-релизе сообщается, что все расположенное в США имущество полиции Кубы и ее руководителей блокируется, а также запрещаются любые транзакции связанные с этой собственностью.

В июле 2021 года Кубе прошли масштабные акции протеста — впервые за последние 27 лет. На улицы городов вышли десятки тысяч людей, более 5 тысяч протестующих были задержаны. СМИ сообщали о применении насилия со стороны полиции.