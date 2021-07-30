Полиция рассказала подробности о стрельбе в Берлине

Стрельба в берлинском районе Веддинг была умышленным нападением, версия теракта исключается, заявили РИА Новости в полиции.

«Три человека ранены, у одного ножевое, у второго — огнестрельное, у третьего — перелом, непонятно пока, как это случилось. Все трое отправлены в больницу. На настоящий момент мы не подтверждаем наличие угрозы, исходим из умышленного нападения», — заявила представитель правоохранительных органов.

Данными о количестве и личностях подозреваемых полиция пока не располагает.

Ранее сообщалось, что в Берлине четыре человека получили ранения в перестрелке. По предварительным данным, выстрелы произошли из автомобиля на стоянке.